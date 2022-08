Testspiel gegen Deutsches Spitzenteam

RHC Wolfurt überprüft noch vor dem Saisonstart seine Form.

Nach lediglich zwei Trainingseinheiten kommt am Sonntagvormittag mit dem RSC Cronenberg ein Bundesligist nach Wolfurt. Die Wuppertaler bereiten sich im Ländle auf die am 24. September beginnende Deutsche Meisterschaft vor, für die Carrasco-Truppe ein früher Start aber zugleich ideal, um rasch in Rhythmus zu

kommen.

Die Löwen sind in der vorigen Saison erst im zweiten Finalspiel knapp an Meister Herringen gescheitert, wollen das Versäumnis nachholen und im Frühjahr ´23 den Pokal in die Höhe stemmen. Die Knipser Nico Morovic und Aaron Börkei sind stetige Unruheherde, in den Standards ist Lucas Seidler eine Klasse für sich.

Bei den Heimischen gibt Spanien-Rückkehrer Héctor Gallego nach vier Jahren seinen Einstand und will sich entsprechend gut den Anhängern präsentieren. Somit also allen Grund diesen Sonntag die Sommerpause zu

beenden, um den jungformierten Wolfurtern auf die Rollen zu schauen.