Testsieg mit Verletzung, Debüt und Sorgenkind

Trotz des 3:2-Auswärtssieg in Hohenems gibt es beim FC Mohren Dornbirn kein Grund zum Jubel

Trotz des 3:2-Auswärtssieg im vierten Test beim Regionalligist VfB Hohenems vor 250 Zuschauern war FC Mohren Dornbirn Coach Markus Mader mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. Einzig die ersten zwanzig Minuten präsentierten sich die Rothosen zufriedenstellend. Vor allem die Chancenauswertung in der ersten Hälfte war wie schon so oft in der Testphase wenig erfreulich. Die beiden Gegentreffer von Hohenems resultierten aus zwei Freistößen. Dornbirn traf auch zweimal nach Standards: Anes Omerovic knallte einen Freistoß ins lange Eck. Deniz Mujic verwandelte einen fälligen Strafstoß bombensicher. Florian Prirsch brachte den Zweitligist mit einer schönen Direktabnahme in Front.