Testbus ab Mittwoch landesweit im Einsatz

Ab morgen nimmt der Landes-Testbus seine Fahrt auf, informiert Landesrat Christian Gantner: "Wir können damit eine weitere Testmöglichkeit in 15 Gemeinden anbieten."

Dieses Angebot konnte innerhalb kürzester Zeit eingerichtet werden: "Es hat einmal mehr gezeigt, dass es mit unseren Gemeinden möglich ist, schnell und unkompliziert unseren Bürgerinnen und Bürger einen zusätzlichen Service und Hilfe vor Ort zu bieten", betont der Landesrat. Gantner richtet seinen besonderen Dank an das Rote Kreuz: "Sie leisten einmal mehr Großartiges".

Der Testbus ist ab morgen, Mittwoch bis auf weiteres an Werktagen im Einsatz und macht in jeder Gemeinde rund zwei bis drei Stunden Station. Anmeldungen zu den Testungen sind ab sofort unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet möglich. Mitarbeitende in den Gemeindeämtern werden gebeten, gerade ältere Personen bei der Buchung zu unterstützen.