Test-Reduktion: Wo und wie in Vorarlberg künftig getestet wird

Ab April wird in Österreich laut Vorgaben des Gesundheitsministerium das Corona-Testsystem umgestellt. Ziel ist eine Reduktion auf maximal fünf gratis PCR-Tests pro Person und Monat.

Zusätzlich gibt es fünf Antigen-Tests zur Selbstabnahme ("Wohnzimmertests") kostenlos in Apotheken zur Abholung. Bei den PCR-Tests will man in Vorarlberg und sieben weiteren Bundesländer am Gurgel-System festhalten, einige Länder arbeiten auch an zusätzlichen Lösungen. Die Steiermark setzt ausschließlich auf Apotheken.