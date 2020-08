Die Landesregierung ruft Betriebe und Beschäftigte zur Teilnahme an Test- und Screening-Angeboten auf.

Vor dem Hintergrund anhaltender Neuinfektionen sind von Landesseite die fortlaufenden Testungen zu Corona-Virusinfektionen noch einmal verstärkt worden. Betriebe werden zum einen organisatorisch mit Sammelrechnungen für Testungen von Personen ohne Symptome unterstützt, zum anderen gibt es für ausgewählte Bereiche Screening-Testungen durch das Land. Die Einladung richtet sich an Vorarlberger Betriebe und Beschäftigte, von beiden Möglichkeiten Gebrauch zu machen. „Screening- und Test-Angebote nutzen, Neuinfektionen stoppen“, so der gemeinsame Appell von Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher und Wirtschaftslandesrat Marco Tittler.

Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Vorarlberg sind derzeit in vielen Fällen mit Auslandsreisen in Verbindung zu bringen, betont die Landesrätin: „Mehr als zwei Drittel stehen im Zusammenhang mit Reiserückkehrern“. Um zu verhindern, dass die mitunter schwerwiegende Erkrankung in die heimischen Betriebe getragen wird, erneuert die Landesregierung ihren Aufruf an Betriebe und Beschäftigte, das umfangreiche Test-Angebot zu nutzen.