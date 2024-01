Tesla ruft 1,6 Millionen E-Autos in China wegen Softwarefehlern zurück

Tesla steht vor einem massiven Rückruf von 1,6 Millionen Elektroautos in China aufgrund von Softwareproblemen, die zu Sicherheitsrisiken führen könnten.

Der US-Elektroautobauer Tesla hat einen großangelegten Rückruf von rund 1,6 Millionen Fahrzeugen in China angekündigt. Dieser Schritt erfolgt nach einer Warnung der chinesischen Regulierungsbehörde über Probleme mit dem Fahrassistenzsystem und der Türschließung, die während der Fahrt zu Sicherheitsrisiken führen könnten.

Ein Tesla Auto in Beijing am 4.1.24 ©Reuters

Betroffene Modelle und Maßnahmen

Konkret sind importierte Fahrzeuge der Modelle S, X und 3 sowie in China hergestellte Modelle 3 und Y betroffen, die zwischen August 2014 und Dezember 2023 produziert wurden. Die Lösung für das Problem soll über ein Softwareupdate erfolgen, wodurch ein Werkstattbesuch für die Kunden entfällt.

Früherer Rückruf in den USA

Bereits im Dezember musste Tesla in den USA zwei Millionen Fahrzeuge wegen ähnlicher Probleme mit dem Fahrassistenten zurückrufen. Dieses System ist dafür zuständig, das Fahrzeug an den Verkehr anzupassen und in der Spur zu halten.