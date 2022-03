Tesla-Masterplan Teil 3: bis zu 20 Millionen Fahrzeuge

Weitere Themen sind die Abkehr der Menschheit von fossilen Brennstoffen und der Künstlichen Intelligenz (KI)

Elon Musk gibt einen ersten Einblick in die neueste Aktualisierung des Plans auf Twitter. So sollen bis 2030 jährlich 20 Millionen Autos der Marke Tesla gebaut werden. Zum Vergleich: Bei VW werden jedes Jahr etwa 10 Millionen Fahrzeuge produziert.

all

all

self

self

Unterdessen hat Tesla nach nur etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit seine Fabrik im deutschen Grünheide eröffnet. In der so genannten Gigafactory will Tesla künftig bis zu 500.000 Fahrzeuge des SUV-Modells Y vom Band laufen lassen.