Tesla-Fahrer auf der Autobahn beim Schlafen erwischt

Unfassbar: Am 8. September filmte Dakota Randall einen Mann und seinen Beifahrer, wie sie beide schlafend Auto fuhren. In voller Fahrt rasen sie über den Highway in Massachusetts.

Ein Tesla-Fahrer und und seine Beifahrerin schlafen seelenruhig hinter dem Steuer.

Statement von Tesla

Dakota Randall postet dieses Video auf Twitter und kommentiert: "Manche Leute schlafen buchstäblich beim Fahren. Ein großartiger Platz dafür."

Darauf hin veröffentlichte Tesla unter dem Video ein Statement zu dem Vorfall, in dem es heißt: "Bei Highway-Geschwindigkeiten erhalten Fahrer, falls die nicht die Hände am Lenkrad haben sollten, für gewöhnlich alle 30 Sekunden oder weniger ein Warnsignal."

Dakota Radalls Video ging 28 Sekunden lang. Was danach passierte oder ob es einen Unfall gab, ist nicht bekannt.