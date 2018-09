Tesla-Chef Elon Musk kifft live auf YouTube

Der Tesla-Chef nahm gerade mit dem YouTube-Star Joe Rogan einen Podcast auf, als sich Rogan plötzlich einen Joint in den Mund steckte und zu kiffen begann.

Tesla-Chef Elon Musk traf sich mit YouTube-Star Joe Rogan in dessen Studio. Die beiden redeten zwei Stunden live in einem Podcast. Doch plötzlich holte Rogan einen Joint hervor und zündete sich diesen an. Doch damit noch nicht genug: Er lud auch Musk zum Kiffen ein.