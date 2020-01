Terminkollision bringt doch Probleme und Ärger

Erstmals wird zum Jahreswechsel ab heute bis an Dreikönig in Wolfurt und Hard an den gleichen Turniertagen gekickt

Das bedeutendste Sportereignis auf Amateurbasis in den Wintermonaten, das Wolfurter Hallenmasters erlebt heuer seine 24. Auflage und ist längst eine Marke geworden. Seit sechs Jahren gibt es aber in der Sporthalle am See in Hard zwischen Weihnachten und Mitte Jänner den Forstner Seehallencup auf Kunstrasen für Vorarlbergs Amateurfußballer. Auch das Turnier in Hard ist vom Kalender nicht mehr wegzudenken und hat sich etabliert. Erstmals seit der Gründung vom Seehallencup wird aber heuer zum Jahreswechsel ab dem 2. Jänner an den gleichen Tagen bis zu Dreikönig sowohl in Hard also auch in Wolfurt in der Halle gespielt.

Es gibt eine Terminkollision, aber kein Gegeneinander der zwei veranstalteten Klubs Hard und Wolfurt. „Wir machen seit 24 Jahren unserer traditionelles hochkarätiges Hallenturnier und bringt viel Qualität für den Amateurfußball und das Gesellschaftliche hat einen ganz hohen Stellenwert erlangt. Was andere Vorarlberger Vereine zur gleichen Zeit machen ist uns eigentlich egal“, sagt Wolfurt Turnierchef und Mitgründer Hans Peter Meusburger. „Der liebe Gott hat den Kalender heuer so gemacht. Für mich und Hard ist es kein Problem das an zwei Orten zur selben Zeit gekickt wird. Die Termine in Wolfurt haben schon Tradition und lassen sich nicht mehr ändern. Nächstes Jahr werden wir uns nicht mehr so sehr in die Quere mit den Spielzeiten kommen. Wir sind aber keine Gegner nur Mitstreiter“, meint FC Hard Turnierchef Markus Gartner.

Der Hauptbewerb mit dreißig teilnehmenden Mannschaften im Seehallencup in Hard beginnt erstmals so früh nämlich am Sonntag, 5. Jänner mit zwei Vorrundengruppen, tagsdrauf wird in Hard das 1b-Finale bzw. in Wolfurt die Endrunde vom Hallenmasters gespielt. Die Leidtragenden sind auch die teilnehmenden Vorarlberger Teams. Ein Dutzend an Ländle-Vereinen hat in Wolfurt noch die Chance auf das Finale und muss aber am 5./7./8. Jänner in der Vorrunde in Hard schon wieder ran. Dank der Kooperation zwischen dem Handballclub Hard und der HLA war es dem Veranstalter FC Hard möglich, heuer erstmals ab dem 21. Dezember die Sporthalle am See schon zu benützen.