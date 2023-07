Tennisstar sucht Liebe auf Dating-App!

Venus Williams (43) ist siebenfache Grand-Slam-Gewinnerin, nur in der Liebe will es bei der Profi-Sportlerin nicht klappen. Darum hat das Tennis-Ass jetzt wohl per App nach der großen Liebe gesucht.

Venus Williams (43) ist weit mehr als die Schwester von Serena Williams (41): Die Tennisspielerin gewann in ihrer Profikarriere bereits 49 Titel im Einzel, darunter sieben Grand-Slam-Turniere, sowie eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. In Sachen Liebe braucht manchmal aber auch eine Top-Sportlerin Hilfe.

"In einem Single-Leben gefangen"

Seit der Trennung von Nicholas Hammond 2019 ist Williams Single. Letztes Jahr erklärte sie bereits gegenüber "Glamour", wie unglücklich sie über ihren Beziehungsstatus sei: "Ich habe lange ein Single-Leben geführt und ich glaube, es ist wirklich einfach, in einem Single-Leben gefangen zu sein" Allerdings sei es für sie nicht leicht, dies zu ändern. Sie könne nicht schnell eine neue Beziehung eingehen.

Glück im Spiel, Pech in der Liebe: Venus Williams ist erfolgreiche Profisportlerin, aber mit der großen Liebe klappte es bei der 43-Jährigen bisher nicht. (Quelle: AP)

Nun macht sich die 43-Jährige aber wohl aktiv auf die Suche – und zwar online! Die Tageszeitung "The Sun" fand ihr Profil auf "Raya", einer privaten, auf Mitgliedschaft basierenden App, die als exklusive Dating App der Reichen und Berühmten gilt.

Ob sie die große Liebe findet?

Für das Turnier in Wimbledon reiste die Sportlerin nach London, wo sie die App offenbar nutzte. In ihrem Profil schreibt sie, die britische Hauptstadt lediglich zu besuchen und eigentlich aus Palm Beach Gardens, Florida, zu stammen. Zudem hat sie ein professionelles Schwarz-Weiß-Foto und ein Selfie mit ihrem Hund hochgeladen. Ob Venus ihr Liebesglück per App gefunden hat, ist bisher nicht bekannt.