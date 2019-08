Tennis: Oswald holt Doppel-Titel in Kitzbühel

Der Feldkircher Philipp Oswald hat am Samstag als erster Österreicher seit Julian Knowle 2012 das Doppel-Finale beim Generali Open in Kitzbühel gewonnen.

An der Seite seines slowakischen Partners Filip Polasek holte der 33-jährige Vorarlberger seinen insgesamt zehnten ATP-Doppel-Titel, für Polasek war es der zwölfte. Das Duo besiegte die Belgier Sander Gille/Joran Vliegen nach 69 Minuten mit 6:4,6:4.

Es war die Wiederholung des Gstaad-Finales vom vergangenen Sonntag, das die Belgier 6:4,6:3 für sich entschieden hatten. Oswald/Polasek gelang in Tirol die Revanche. Für Oswald war es überhaupt das dritte Endspiel en suite, denn vor zwei Wochen entschied er noch an der Seite des Niederländers Robin Haase das Turnier in Umag für sich.