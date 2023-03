Tennis - Kids Cup 2022/23 mit großer Siegerehrung beendet

Der Kids Cup 2022/2023, powered by Intersport Fischer, wurde am 11.202März 2023 mit der großen Siegerehrung abgeschlossen.

Der von Thomas Siegele vom UTC-Braz und Manuel Hammerle vom TC Rankweil neu ins Leben gerufene Cup erhielt einen großen Zuspruch im ganzen Land. In der Tennishalle Götzis kämpften an jedem der fünf Turniertagen rund 90 Kids und Jugendliche um Punkte für die Gesamtwertung. Insgesamt verzeichnete dieses Turnierformat 141 verschiedene Teilnehmer aus 26 Vereinen. Jene Spieler, die bei jedem Turnier teilgenommen haben, hatten die besten Möglichkeiten, den Cup für sich zu entscheiden. Für den UTC-Braz waren folgende Kinder am Start: Kimberly Schwarzl, Michelle Schwarzl, Vanessa Scheidbach, Samuel Heim, Finn Huber und Aaron Siegele. Alle Infos und Ergebnisse gibt es auf www.utc-braz.at. Der UTC-Braz gratuliert allen Teilnehmern.