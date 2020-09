Tendenz geht Richtung 400: Zahl der Covid-Fälle in Vorarlberg steigt auf 371

Die Zahlen steigen beständig. Hält der Trend an, wird die 400er-Marke in Vorarlberg wohl bald fallen.

Es scheint, als werde Vorarlberg schon bald über 400 aktuelle Covid-Erkrankungen verzeichnen. Nach 51 Neuinfektionen und einem Anstieg auf 357 aktiv positiv Getestete am Mittwoch (16 Uhr) haben wir mit Stand Donnerstag 12 Uhr nun 371 aktiv Positive in Vorarlberg. Ein Plus von weiteren 14 gegenüber dem Mittwochnachmittag. Die Zahlen steigen beständig. Hält der Trend an, wird die 400er-Marke in Vorarlberg bald fallen.