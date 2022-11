Temperatursturz: Kaltfront bringt Schnee ins Ländle

Am Freitag dürfte es bis über Mittag aller Voraussicht nach kräftig regnen und bis gegen 1000 Meter herunter schneien, vom Mittelgebirge aufwärts wird es winterlich.

Mittwoch

Es liegt starke bis dichte Bewölkung über dem Ländle, aus der es vor allem im Bergland ab und zu leicht regnen kann. Im Laufe des Nachmittags lockern die Wolken vom Bodensee und dem Vorderwald her langsam wieder auf, gegen Abend wird es auch vom Arlberg bis ins hintere Montafon freundlicher. Tiefstwerte: 6 bis 11 Grad, Höchstwerte: 10 bis 15 Grad.

Donnerstag

Über dem Rätikon kommt mäßiger bis starker Südföhn auf und greift im Tagesverlauf bis in die angrenzenden Täler durch. Von Westen ziehen ausgedehnte, hohe Wolken herein und dämpfen den Sonnenschein merklich, nachmittags schatten sie die Sonne teilweise sogar gänzlich ab. Es ist für die Jahreszeit überdurchschnittlich mild. Tiefstwerte: in den Tälern 2 bis 6 Grad, in föhnigen Mittelgebirgslagen milder. Höchstwerte: 13 bis 16 Grad.

Freitag

Bis über Mittag dürfte es aller Voraussicht nach kräftig regnen und bis gegen 1000m herunter schneien, vom Mittelgebirge aufwärts wird es winterlich. Am Nachmittag lässt der Niederschlag nach, die Wolken bleiben aber dicht. Die Temperaturen steigen tagsüber kaum an, in der Höhe gehen sie zurück. Tiefstwerte: 4 bis 8 Grad, Höchstwerte: 5 bis bis 9 Grad.

Mittelfristvorschau

Samstag: Verbreitet bleibt es stark bis dicht bewölkt und am Vormittag regnet, ab 1200m schneit es noch zeitweise leicht. Nachmittags weitgehend trocken und am Bodensee, im Vorderwald und im Rheintal lockert es auf. Sonntag: Mit Hochdruckeinfluss setzt sich voraussichtlich beständiges Wetter durch. Hochnebel lockern meistens auf, es wird bei nur hohen Wolkenfeldern recht sonnig und in allen Höhen deutlich milder als an den Vortagen. Montag: Nächtliche Wolken ziehen rasch ab, es wird voraussichtlich sonnig und relativ mild.

