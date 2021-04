Temperatursturz! Der Winter kehrt zurück

Der Winter hat in Vorarlberg noch nicht aufgegeben. Nach Ostern wird es ungewöhnlich kalt für diese Jahrezeit. Und auch mit Schneefall ist zu rechnen.

Nach Ostern rauschen die Temperaturen in Vorarlberg in den Keller. Davor gibt es am Ostermontag aber noch etwas Sonne. Ab Mittag verdichten sich die Wolken, die die Sonne mehr und mehr verdrängen. Im Laufe der Abendstunden setzt Regen und böiger Wind ein. In der Nacht auf Dienstag erreicht uns eine Kaltfrontpassage mit markanter Abkühlung und Schnee- und Graupelschauern.