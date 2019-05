Telefonterror in Vorarlberg: Polizei warnt vor kriminellen Cold-Calling-Anrufen

Beim Cold Calling führen die Täter aggressive Drohanrufe durch, um an Ihr Geld zu kommen. Bezahlen Sie auf keinen Fall und geben Sie keine Bankdaten oder Wertkarten-Codes bekannt.

Beim Cold Calling führen die Täter mit den unterschiedlichsten Vorwänden – wie etwa offene Schulden – Drohanrufe bei unbescholtenen Bürgern durch. Die Telefonbetrüger versuchen auf aggressive Art und Weise, mit ihren unerlaubten Anrufen an hohe Geldbeträge zu kommen. Die Telefonanrufe sind Teil der organisierten Kriminalität.

Angerufene werden bedroht

Unter Androhung von Klagen werden die Angerufenen bei den Gesprächen aufgefordert, zum Beispiel ein Gewinnspiel-Abo zu kündigen, oder ein in Kürze startendes Gewinnspiel zu kündigen, bei dem sie eingetragen wären und für welches Kosten anfallen. Die Täter täuschen vor, dass massive Kosten anfallen und das Geld vom Konto abgebucht wird. Mitunter geben sich die “Telefon-Terroristen” als Inkasso-Büro oder Rechtsanwälte aus. Die Angerufenen werden dadurch unter Druck gesetzt. Zum Zweck der Kündigung sollen sie eine Mehrwertnummer anrufen. Bei Anrufen zu Mehrwertnummern fallen extrem hohe Telefonkosten an, die großteils in den Taschen der Betrüger landen.