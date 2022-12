Telefonseelsorge rechnet mit Rekord an Anruferzahlen

Einsamkeit, Streitigkeiten, Krisen. Der Advent ist für manche Menschen eine schwere Zeit. Die Telefonseelsorge nimmt sich der Probleme an.

"Es ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Was wir heuer merken, ist das wir insgesamt die höchste Zahl an Anrufen erreichen werden in der ganzen Karriere. Das heißt die Leute brauchen uns dringender denn je. Wir merken, dass die Auswirkungen der Krisen jetzt zeitverzögert direkt bei den Menschen ankommen", erklärt Sepp Gröfler. Es sei derzeit schwer, einen Therapieplatz zu bekommen. Hier könne man gut mit der Telefonseelsorge überbrücken.