Teilzeit-Shitstorm: Resetarits wettert gegen "Nosferatu Kocher"

Mit seinem Plan, Teilzeitarbeit weniger akttraktiv zu gestalten und unter anderem Sozialleistungen zu kürzen, hat sich Arbeitsminister Martin Kocher wenig Freunde gemacht.

Der Aufschrei in Österreich ist groß: Am Dienstag verkündete Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP), die Rahmenbedigungen für Teilzeitarbeit massiv ändern zu wollen. So will er etwa deutlich reduzierte Sozialleistungen, darunter auch gekürzte Familienbeihilfe. Der Aufschrei in ganz Österreich war laut - diverse prominente Stimmen schossen scharf gegen Kocher. Ganz besonders duetliche Worte fand Kabarettist und Autor Lukas Resetarits.