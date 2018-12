Teil 2: Unter ständiger Beobachtung

Das OVW II läuft vollautomatisch und wird vom Control Center ferngesteuert. Es gibt aber auch ein Team, das nach dem Rechten sieht.

Auch wenn das Obervermuntwerk II vom Illwerke Control Center (ICC) in Rodund aus eingesetzt wird, braucht es – gerade in der Phase kurz nach der Inbetriebnahme – ständig ein Team vor Ort, das für einen reibungslosen Betrieb und das „Finetuning“ sorgt. Für das OVW II übernimmt diesen Part in erster Linie das Team der Kraftwerke Montafon Vermunt (KMV). „Seit Beginn der Inbetriebnahme der ersten Gewerke haben wir einen eigenen Bereitschaftsdienst für das OVW II eingerichtet“, berichtet Abteilungsleiter Egon Netzer. Dieser setzt sich aus acht Personen zusammen, die außerhalb der Normalarbeitszeit für eine rasche Störungsbehebung sorgen. Während der Dienstzeit ist nur eine kleine „Kernmannschaft“ vor Ort, die in der ersten Betriebsphase, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Sachbearbeitern und in Abstimmung mit den Lieferanten, offene Punkte und Restarbeiten erledigt. Darüber hinaus gibt es tägliche Rundgänge, die sowohl die Krafthaus-Kaverne als auch periphere Anlagenteile wie z. B. den Schützenschacht Silvretta umfassen. Speziell über die Wintermonate ergeben sich für die Betreuung des OVW II neue Herausforderungen, da die Silvretta-Hochalpenstraße witterungsbedingt während dieser Zeit nicht befahrbar und das OVW II somit nur erschwert über die Vermuntbahn und den Trominierstollen zugänglich ist. „In der Normalarbeitszeit ist das kein Problem“, so Egon Netzer, „da die Bahn in dieser Zeit für den Tourismus betrieben wird. Außerhalb der Bahnbetriebszeiten wird das Ganze jedoch etwas schwieriger.“