Teenager wollte Drogen nach Vorarlberg schmuggeln

In Summe fand die Polizei rund dreizehn Gramm Marihuana, über fünf Gramm Crystal und acht Würfel LSD.

Ein 18-jähriger deutscher Staatsbürger wollte am Wochenende Drogen nach Vorarlberg schmuggeln. Die deutsche Bundespolizei kam ihm letzten Samstag auf die Schliche, als der junge Mann bei einer Kontrolle am Grenzübergang Hörbranz nervös wirkte und unschlüssige Angaben zu seiner Reise machte. Der 18-Jährige saß in einem Fernreisebus aus der Schweiz.