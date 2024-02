Teddy Eddy erneut auf der Musical-Bühne

Freundschaftsgeschichte des kleinen Bären im Rampenlicht

Kooperationspartner mit jahrzehntelanger Theatererfahrung

Wiederaufnahme nach neun erfolgreichen Aufführungen

Das Musical feierte seine Premiere am 14. Oktober 2023 im Reichshofsaal in Lustenau und wurde auch im Alten Kino in Rankweil und auf der Kulturbühne AMBACH in Götzis aufgeführt. Nach insgesamt neun ausverkauften Aufführungen im Herbst war die Nachfrage weiterhin so groß, dass das Stück im Frühjahr 2024 eine Wiederaufnahme erfährt. Im Vereinshaussaal der Kulturbühne AMBACH wird das Musical am 15. März um 15 Uhr aufgeführt, am 16. März folgen zwei Vorstellungen um jeweils 15 und 17 Uhr.