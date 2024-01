Teddy Eddy besucht das Kuscheltier-Krankenhaus

Der Familienverband Hittisau lädt im Rahmen von „spielerisch erklärt“ zu einem Gesundheitsevent.

Hittisau. Der Ritter von Bergmann Saal in Hittisau wird am Samstag, 20. Jänner 2024 kurzerhand zum Kuscheltier-Krankenhaus. Alle Kinder sind eingeladen, ihre pelzigen Freunde mitzubringen und einem Gesundheitscheck zu unterziehen.

Im Kuscheltier-Krankenhaus können die kleinen Patienten ihre Stofftiere durch den gesamten Prozess der medizinischen Versorgung führen. Vom Röntgen über die Blutabnahme bis zur Operation erleben die Kinder, wie ihre kuscheligen Begleiter professionell versorgt werden. Dabei wird auf kindgerechte Weise erklärt, was bei einem Arztbesuch passiert, und es wird auf einfühlsame Weise die Bedeutung von Gesundheitspflege vermittelt. „Es werden die unterschiedlichen Stationen in einem Krankenhaus durchlaufen und die einzelnen Schritte erklärt. Den Kindern soll so spielerisch die Angst vor Krankenhausaufenthalten und Arztterminen genommen werden“, erklärt Verena Bechter vom Familienverband Hittisau. Das Event findet im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „spielerisch erklärt“ statt, bei der verschiedene Themen kindgerecht vermittelt werden.