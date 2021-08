Tecnofutbol mit den ersten Gratistrainings in Dornbirn und Bürs

Die Fußballschule Tecnofutbol führte ihr Schnuppertraining in Dornbirn und Bürs durch.

Knapp 25 Spieler im Alter von 6-15 Jahren waren der Einladung gefolgt. Tecnofutbol führt an den 2 Stützpunkte ab September wöchentlich ein Fördertraining durch.

Haupttrainingsthemen sind, lösen von 1 gg. 1 Situationen, Technik, Torschuss und Koordination. Die Trainings werden von erfahrenen Internationalen Trainern durchgeführt. Für die besten Spielern gibt es eine Möglichkeit in die Seleccion aufzusteigen welche eine Auswahl an Tecnofutbolspieler darstellt um so gegen internationale Top Teams wie zb. Manchester City, Real Madrid oder Bayern München zu spielen, ohne den eigenen Verein verlassen zu müssen.