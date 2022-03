Tecnofutbol erweitert das Angebot mit Schnuppertraining

In Dornbirn, Satteins und Bürs gibt es spezielle Nachwuchsfußball-Einheiten für Kids.

Das Konzept ist klar. Burschen und Mädels ab dem 6. Lebensjahr können bei Tecnofutbol zusätzlich zu ihrem Vereinstraining trainieren, um sich dort unter professioneller Anleitung entwickeln zu können.

Das prominente Trainerteam rund um Sascha Gasthuber, Paul Scharner (Ex ÖFB Kapitän), Jan Novota (Torhüter SK Rapid Wien), Ilco Naumoski (Ex Mattersburg Kapitän) sowie vielen Trainern aus dem In- und Ausland wird speziell in Vorarlberg und in der Schweiz von Martin Oehme geleitet. Martin war zuvor beim FC Dornbirn in der Nachwuchsleitung aktiv und hat sich seit 03.2021 nun dem internationalen Talentekonzept „Tecnofutbol" verschrieben.

Künftig können Spieler und Spielerinnen, welche gerne mehr machen möchten als im Vereinstraining angeboten wird, an den Stützpunkten beim FC Dornbirn, Satteins und SK Bürs in Vorarlberg trainieren. In der Schweiz kann man ab 01.04.2022 in Chur trainieren.

Dies betrifft alle engagierten Burschen und Mädels aus der Region. Die Mitgliedschaft kostet 65 EUR im Monat in Vorarlberg und in der Schweiz kostet der Beitrag 99,- Schweizer Franken und kann jederzeit gekündigt werden.

Haupttrainingsthemen sind, lösen von 1 gg. 1 Situationen, Technik, Torschuss und Koordination.

Solltest du mit deiner Leistung und deinem Können herausstechen, so hast du die Chance in die Auswahl einberufen zu werden und kannst so gegen Real Madrid, Manchester City und viel weitere Top Klubs spielen!

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, würden wir uns sehr freuen, wenn wir dich beim Schnuppertraining begrüßen dürfen!

Am Sonntag den 27.03.2022 10:30 Uhr in Satteins und 16:00 Uhr bei Chur 97. Außerdem kann man auch an den Stützpunkten in Dornbirn und Bürs zu den jeweiligen Trainingszeiten schnuppern kommen.

Die Anmeldung zu den Schnuppertrainings bitte ausschließlich über unsere Homepage unter Stützpunkttrainings durchführen www.tecnofutbol.at