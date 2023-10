"Technischer Defekt" - Bundesheer-Maschine kann nicht starten

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und Soldaten des österreichischen Bundesheeres am Dienstag, 10. Oktober 2023, am Fliegerhorst Hörsching. Vom Fliegerhorst Hörsching in Oberösterreich sollte am Mittwoch ein Hercules-Flugzeug des Bundesheeres nach Zypern starten, um von dort Österreicher an vorerst fünf Einsatztagen aus Israel zu holen. ©APA