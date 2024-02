Technik-Innovationen auf Europas größter Mobilfunk-Messe

Mit Technik-Innovationen, die von Künstlicher Intelligenz (KI) getrieben sind, ist Europas größte Mobilfunk-Messe MWC am Montag in Barcelona gestartet.

2400 Aussteller aus der ganzen Welt

Hologramm-Telefonie kommt voran

Für besondere Aufmerksamkeit hat das Thema dreidimensionale Hologramm-Telefonie gesorgt: Die Softwarefirma Matsuko verkündete am Dienstag auf der Messe, dass sie mit dem Verkauf eines Produktes an Firmen begonnen hat, welches das 3D-Erlebnis wesentlich verbessert. "Seit heute ist es verfügbar", sagte die Chefin des slowakischen Unternehmens, Maria Vircikova. Hierbei ist es nötig, eine Virtual-Reality-Brille zu tragen, in so einer Brille sieht der Nutzer besagte Hologramme. Bis Holografie zum Massenmarkt für Privatkunden wird, wird es aber wohl noch dauern.