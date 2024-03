Teamleistung überzeugte mit viel Humor

Buch. Komödie „Geld wie Heu“ bescherte viel Zuspruch und ausverkaufte Vorstellungen.

Herausforderungen gab es zuletzt für die Theatergruppe allemal. Auf der einen Seite das umfangreiche Skriptum zum turbulenten Klassiker „Geld wie Heu“ und auf der anderen Seite das Wissen, dass aufgrund des frühen Osterfestes weniger Zeit für die Probenarbeit bleibt. Zudem ließ der Traditionsverein auch beim Bühnenbau etwas Improvisation walten, zumal die Originalbühne (Ausweichlokal für Dorfladen während Neubau) nicht bespielt werden konnte. „Es war gesamt eine intensive Zeit die wir letztendlich als Team bravourös meistern konnten“, resümierte Obmann Gerhard Stofleth bei der finalen Aufführung am Palmsonntag. Für die Inszenierung des ambitionierten Stücks rund um den vermeintlichen „Geldsegen“ ernteten die Bucher ausverkaufte Vorstellungen, Bravorufe und viel Applaus.

Respekt zollte auch die Regie den Darstellenden auf der Bühne. „Verwechslungen am laufenden Band und die Situationskomik verlangten vom Schauspielteam einiges ab“, so Sandra Eberle. Neben Obmann Stofleth brillierten Claudia Rusch, Michel Stocklasa, Lothar Gunz und Stefan Achberger in ihren Rollen. Zudem sorgten Theresia Immler mit Tochter Martina für Kurzweil über zwei Akte. Komplettiert wurde das familiäre Trio durch den Gastauftritt von Roland Immler, der sozusagen den Knalleffekt zum humorigen Schauspiel im Gepäck hatte.