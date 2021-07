Team Vorarlberg feiert bei Ungarn Tour ein Tagessieg

Team Vorarlberg Spitzenfahrer Alexis Guerin gewinnt die Königsetappe in Ungarn und ist nun Siebenter in der Gesamtwertung.

Guerin ist mit einer guten Minute Rückstand in der Gesamtwertung in diese Etappe gestartet. Seine Attacke zehn Kilometer vor dem Ziel ließ man dadurch vorerst gewähren. Aber zu spät dann die Tempoverschärfung der Verfolger. Der Team Vorarlberg Profi rettet elf Sekunden Vorsprung ins Ziel – ein großartiger Erfolg. Auf Rang acht sein Team Kollege Roland Thalmann mit 29 Sekunden Rückstand. In der Gesamtwertung liegt nun Guerin auf Rang sieben. Thalmann bleibt ein Rang davor auf Rang sechs.