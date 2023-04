Team Vorarlberg bei GP in Nenzing knapp an Sieg vorbei

Zwei Österreicher unter den besten Vier! Damit hätte vor dem GP Vorarlberg mit seiner Weltklassebesetzung, wo einige Fahrer nächste Woche beim Giro d'Italia starten, wohl niemand gerechnet. Beim größten Eintagesrennen Österreichs der UCI-Kategorie 1.2 musste sich der Steirer Moran Vermeulen vom Team Vorarlberg im Zielsprint eines Spitzenquartetts nur dem Tschechen Michael Boros geschlagen geben. Dritter wurde Hrinkow-Legionär Jaka Primozic vor dem jungen Tiroler Marco Schrettl, der erneut eine große Talentprobe ablegte.

Heute stand mit dem GP Vorarlberg powered by Radhaus Rankweil das dritte Rennen der österreichischen Radliga auf dem Programm. Für Hochspannung sorgten eine neue Strecke mit einem schweren Finale sowie die Weltklassebesetzung mit 145 Radprofis beim größten Eintagesrennen Österreichs (UCI-Kat. 1.2)! Die Strecke mit 163,1 Kilometern und 2.392 Höhenmetern führte zuerst über die altbekannte Runde von Nenzing über Rönsberg, Frastanz zurück nach Nenzing, die acht Mal bewältigt werden musste. Im Finale warteten die drei neuen Runden (je 6,8km) mit dem Anstieg zum Alpencamping Nenzing nach Latz. Es folgte die enge und rasante Abfahrt nach Beschling und zurück ins Ziel, wo viele Zuschauer und über 120 VIPS - darunter Slalom-Queen Katharina Liensberger und ÖSV-Nachwuchshoffnung Magdalena Egger - die Radprofis bejubelten. Für OK-Chef und Vorarlberg-Teamchef Thomas Kofler, neben Tirol-Chef Thomas Pupp Tourdirektor der Österreich Rundfahrt, war es ein perfekter Kick-Off für den Start der Tour of Austria am 2. Juli in Dornbirn: "Wir boten eine perfekte Organisation und viele begeisterte Zuschauer entlang der Strecke und in Nenzing. Das war ein großes Radsportfest heute!"

Für dieses Radsportfest bei perfektem Wetter sorgten vor allem die Protagonisten auf der Landstraße. In der vierten der acht langen Runden setzten sich erstmals zwei Fahrer entscheidend ab. Die beiden Deutschen Tobias Nolde und Levi Meßmer bauten ihren Vorsprung rasch auf über drei Minuten aus. Schlag auf Schlag ging es dann 50 Kilometer vor dem Ziel los, als sich eine starke Verfolgergruppe formierte und Tobias Nolde, den letzten Spitzenfahrer, bald stellte. In der letzten der langen Runde waren 18 Spitzenfahrer vorne, dahinter mit einer Minute drei Verfolger und das Feld lag mit über zwei Minuten Rückstand schon aussichtslos zurück. Erfreulich aus rot-weiß-roter Sicht: Mit Moran Vermeulen (Team Vorarlberg), Marco Schrettl (Tirol KTM Cycling Team) und Jaka Primozic (Hrinkow Advarics) waren auch drei Profis österreichischer Mannschaften in der Spitze.

Schrettl schafft noch Anschluss, Vermeulen bärenstark

Auf den letzten drei Runden kam es zum erwarteten Schlagabtausch: Vermeulen sprengte die Spitze und nur sechs Fahrer, darunter auch Schrettl und Primozic, konnten mitgehen. Doch kein Stein blieb auf dem anderen nach ständigen Attacken über den schweren Schlussanstieg. In der letzten Runde dann die Entscheidung: Der Tscheche Michael Boros attackierte hinauf zum Alpencamping und nur noch Vermeulen und Primozic konnten aufschließen. Nach der Abfahrt sah es nach einem Dreiersprint aus, doch durch taktisches Geplänkel des Trios schaffte noch Marco Schrettl 500 Meter vor dem Ziel den Anschluss. Den Zielsprint eröffnete Vermeulen etwas zu früh und er wurde noch von Boros überrumpelt. "Es war von Beginn an ein sehr hartes Rennen. Zum Glück schaffte ich es in die entscheidende Fluchtgruppe. Meine Kollegen haben super für mich gearbeitet. Im Zielsprint habe ich auf den richtigen Moment gewartet und bin absolut happy mit diesem Sieg."

Zwei Österreicher unter den Top-4