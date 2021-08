Team Vorarlberg beendet RAA mit Streckenrekord

Mit einer Zeit von 2 Tagen 12 Stunden und 20 Minuten hat das starke 4er Team Vorarlberg beim legendären Race Around Austra ein Zeichen gesetzt.

Bei durchwegs warmen Temperaturen starteten Maximilian Kuen, Daniel Ganahl, Nikolas Riegler und der Schweizer Gastfahrer Peter Inauen am vergangenen Donnerstagabend in St. Georgen im Attergau das härteste Radrennen Europas. Das Race Around Austria fordert sowohl von den Fahrern, als auch vom Organisations- und Helferteam alles ab. Es gilt non-stop 2.200 Kilometer entlang der grenznahen Straßen rund um Österreich zurückzulegen und dabei unglaubliche 30.000 Höhenmeter zu bezwingen.