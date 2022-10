TBC-Situation in Vorarlberg weiter dramatisch

Die TBC-Situation in der Wildregion Bartholomäberg-Silbertal sei laut Landwirtschaftskammer Vorarlberg weiter dramatisch.

Die Durchseuchung lag im Frühjahr bereits bei 16 Prozent, informiert die Landwirtschaftskammer am Mittwoch. "Jedes sechste Stück Rotwild in diesen Revieren ist TBC infiziert und stellt damit eine potenzielle Ansteckungsquelle für alle Wildtiere und Alprinder dar", so LK-Präsident Josef Moosbrugger.