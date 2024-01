Taylor Swift und Travis Kelce: Jetzt wird es wohl richtig ernst - Verlobung geplant

Das Traumpaar des Sommers, Popikone Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce, stehen kurz vor einem romantischen Meilenstein – ihrer geplanten Verlobung.

Verlobung mit Bedacht

Ein Jahr voller Liebe

Das Paar, das im September letzten Jahres erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit auftrat, scheint sich sicher in seiner Beziehung. Der romantische Höhepunkt soll am ersten Jahrestag ihrer Liebe im Juli liegen. Auch während der Weihnachtsferien verbrachte Taylor Swift viel Zeit mit Travis Kelce in Kansas City, was die Gerüchteküche weiter anheizte.