Taylor Swift: Darum sind alle verrückt nach ihrem Lippenstift

Taylor Swift sorgt nicht nur für Schlagzeilen mit ihrem Kuss nach dem AFC Conference Finale, sondern auch mit ihrem ikonischen roten Lippenstift.

Ikonisch

"Got that red lip, classic thing that you like..." – so schwärmt Taylor Swift (34) in ihrem Hit „Style“ (mehr als 826 Millionen Views auf YouTube) über ihr unverkennbares Markenzeichen. Ihr ikonischer roter Lippenstift, nicht nur ein Statement auf ihren Lippen, sondern auch perfekt abgestimmt auf die Vereinsfarben der Kansas City Chiefs. In diesem Team spielt ihr Liebster, Travis Kelce (34), als Tight End und begeistert die Football-Welt. Am 28. Januar triumphierte sein Team über die Baltimore Ravens und zog damit in den Super Bowl gegen die San Francisco 49ers ein.