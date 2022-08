Taylor Hawkins: Wer beim Tribute Konzert dabei ist

In London und Los Angeles wird die "All-Star Roack and Roll Show" der Foo Fighters für die Taylor Hawkins über die Bühne gehen und im Livestream übertragen.

Die US-Rockband Foo Fighters gedenkt ihres im März gestorbenen Schlagzeugers Taylor Hawkins mit zwei Konzerten in diesem Jahr. Gemeinsam mit anderen Musikern sowie mit Angehörigen Taylors wird die Band in einer "All-Star Rock and Roll Show" am 3. September im Londoner Wembley-Stadion und am 27. September im Kia Forum in Los Angeles auftreten. Das Tribute-Konzert wird auf den You-Tube-Channels von MTV im Livestream übertragen.

Supertars von AC/DC, Metallica, Oasis ...

Bei den Konzerten werden neben den Foo Fighters unter anderen Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher, Roger Taylor und Brian May von Queen, Steward Copeland von "The Police", Chris Chaney von Jane’s Addictions, Queens of the Stone Age Mastermind Josh Homme, John Paul Jones, Chrissie Hynde von den Pretenders, Wolfgang Van Halen, Omar Hakim sowie Mitglieder von Hawkins’ Coverband Chevy Metal auftreten.

Taylor Hawkins und Dave Grohl ©Reuters

Wer ist noch dabei bei der Tribute-Show für Taylor Hawkins?

Zudem werden weiters Lars Ulrich von Metallica und Brian Johnson von AC/DC sowie Krist Novoselic (Nirvana), Pink, Geeze Butler von Black Sabbath, Joan Jett, Alanis Morissette, Mark Ronson, Miley Cyrus, Chad Smith von Red Hot Chili Peppers, Brad Wilk von Rage Against The Machine, Travis Barker und Kesha erwartet.

Ausverkauft

Beide Konzerte, sowohl in London als auch in Los Angeles, waren innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft.

Auf dem Programm stehen Songs von den Foo Fighters sowie spezielle Nummern, die Taylor Hawkins geliebt hat und ihn geprägt haben.

Hawkins in Bogotá verstorben

Taylor Hawkins war am 25. März mit nur 50 Jahren auf Tournee in Kolumbien gestorben. Der Schlagzeuger war Medienberichten zufolge tot in einem Hotel in der Hauptstadt Bogotá aufgefunden worden. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Bei einer gerichtsmedizinischen Untersuchung wurden in Hawkins Körper jedoch zehn verschiedene Substanzen festgestellt, darunter Marihuana, Antidepressiva, Benzodiazepine und Opioide. (VOL.AT)

