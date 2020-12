Taxi-Unternehmen: Alten- und Krankentransport ja, aber kaum Unterstützung

Dramatische Situation für rund 70 Taxi-Firmen in Vorarlberg. Fachgruppenobmann Bernhard Drexel warnt: "Es ist bereits fünf nach zwölf".

Wenn Esmeralda Hafuric in ihr Taxi steigt, weiß sie oft nicht, ob und wie lange das von ihr geführte Dornbirner Unternehmen "Taxi Laura" noch Bestand haben wird. Die Lage für die Vorarlberger Branche ist prekär. "Wir hängen direkt an der Veranstaltungs-, Gastronomie- oder Tourismusbranche. Während man in diesen Segmenten Umsatzeinbußen von bis zu 80 Prozent kompensiert, verweist man bei uns auf die Möglichkeit, ja eh fahren zu können. Es fragt sich langsam nur, wen wir denn überhaupt noch transportieren sollen", informiert die 42-jährige Unternehmerin.