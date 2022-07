Tausende pilgern zum Hoffest im Gutshof Maldina

Menschenmassen feiern mit der Pächterfamilie Maissen das Jubiläum.

RANKWEIL. Der Gutshof Maldina in der Schweizerstraße 78 in Rankweiler Ortsteil Brederis platzte trotz Tropenhitze aus allen Nähten. Die großen Feierlichkeiten anlässlich 85 Jahre Gutshof Maldina und drei Jahrzehnte kümmert sich die Pächterfamilie Jutta und Stefan Maissen um den landwirtschaftlichen Betrieb lockte die Massen an. Die langen Vorbereitungen zum großen Fest haben sich mehr als wie bezahlt gemacht. Den mehr als tausend Menschen aus Rankweil, Brederis und aus dem ganzen Land wurde ein abwechslungsreiches, tolles Programm geboten und alle Gäste kamen voll auf ihre Kosten. Mehrere Führungen von der Pächterfamilie Maissen durch den landwirtschaftlichen Betrieb, eine Festmesse mit musikalischer Umrahmung von den Gisinger Weisenbläser, umfangreiches Programm für die Kinder und Jugendlichen sowie kulinarisch Köstlichkeiten standen im Vordergrund des Festakt. Heute beträgt die von der Familie Maissen bewirtschaftete Fläche rund 42 Hektar, davon sind rund 32 Hektar in Gemeindebesitz. Diese werden wie folgt genutzt: 20 Hektar Grünland, 12 Hektar Silomais. Insbesondere der Dinkelanbau mit fünf Hektar hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen – und zwar in Form der sogenannten Vertragslandwirtschaft. „Die große Vielfalt hat in den letzten Jahren zugenommen und einen Höchststand erreicht. Mehr geht einfach nicht mehr umzusetzen. Das Wohl der Tiere und die notwendigen Umbauarbeiten auf allen Ebenen stand zuletzt im Mittelpunkt. Die Stabilität des Erreichten wird nun fortgesetzt“, sagt Pächterin Jutta Maissen. Der Pachtvertrag vom Gutshof Maldina läuft im Jahr 2030 aus. Großes Interesse besteht dann von Sohn Jakob und Tochter Claudia den Familienbetrieb in der Maldina fortzuführen, aber es braucht dann eben die Gespräche mit dem Besitzer der Marktgemeinde Rankweil. Schon jetzt unterstützen Jakob und Claudia Maissen die Eltern Jutta und Stefan großartig. „Es ist eine vorbildhafte Zusammenarbeit mit den Pächtern und uns. Viel besser kann man einen solch großen Gutshof in dieser Form erst gar nicht führen wie die Familie Maissen. Die nächsten Ziele und gemeinsamen Herausforderungen werden sie uns sicher demnächst bekanntgeben“, fand Rankweil Vizebürgermeister Andreas Prenn nur sehr lobende Worte für die Familie Maissen. In die gleiche Kerbe schlägt Österreichs Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger: „Die Bewirtschaftung mit dieser großen Vielfalt an Produkten in den nächsten Jahren weiter nach vorne treiben. Die Gemeinde Rankweil kann stolz auf die Pächterfamilie Maissen sein. Der Ursprung vom Gutshof Maldina liegt in der Versorgung der Bevölkerung und insbesondere der Einrichtungen der Gemeinde. Heute gibt es noch genügend Produkte von Lebensmitteln vom Gutshof Maldina in den Geschäften Vorarlbergs. Das alles ist in diesen Zeiten nicht so selbstverständlich, aber eben in der Maldina wird das mit Bravour umgesetzt.“ „Die Maldina entwickelt sich positiv mit der Zeit. Ich bin überzeugt, dass die Familie Maissen den Hof für die nächste Generation weiterentwickeln werden. Unsere Vision ist ein Bio-Bauernhof mit Bürgerbeteiligung im Gemüseanbau, weniger Milchwirtschaft und einem dynamischen vielseitigen Betrieb, der über 500 Familien mit wertvollen Lebensmitteln versorgen soll“, sagt Rankweil Gemeinderat Alexandar Schwaszta. Neben den tausenden Menschen gratulierten Rankweil Vizebürgermeister Andreas Prenn mit Gattin Conny, die Rankweiler Gemeinderäte Helmut Jenny, Karin Reith und Alexander Schwaszta, Rankweil Altbürgermeister Hans Kohler und Hobbymalerin Monika Gstach zum großen Jubiläum und Geburtstag im Gutshof Maldina. VN-TK