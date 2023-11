Tausende neue Kerzen werden in Rankweil hergestellt

Großer Andrang seit vielen Jahrzehnten beim Kerzen ziehen der Pfadfindergruppe Rankweil.

RANKWEIL. Im Zweijahres-Rhythmus besteht an Stelle vom Besuch vom schon traditionellen Rankweiler Adventmarkt für die Menschen die Möglichkeit in den Räumlichkeiten von den Rankweiler Pfadfindern Kerzen zu ziehen. In ganz Vorarlberg wird nur in Rankweil dieser alte Brauch von Gründer Elmar Dietrich von den Familien Dietrich und Mayer fortgesetzt. Bis zu viertausend Kerzen werden von den Kindern, Jugendlichen und auch von Eltern während der sieben Tage beim Veranstalter Pfadfindergruppe Rankweil gezogen. Das Kerzenziehen hat seinen eigenen Rhythmus: Eintauchen, herausziehen, abtropfen, auskühlen und wieder eintauchen. Mit jedem Tauchgang nimmt der Durchmesser der Kerze um eine Wachsschicht zu. Bis man die gewünschte Dicke der Kerze erreicht hat, wiederholt man den Vorgang. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Rankweiler Pfadi mit Nicole Mayer an der Spitze, Andreas Dietrich, Caroline Dietrich, Roland Mayer, Michaela Kollmann und Rebekk Eberl und sonstigen freiwilligen Helfern stehen mit Rat und Tat zur Seite. „Wollen das Kerzen ziehen im Sinne vom Gründer Elmar und unseren Familien weiter fortsetzen. Es hat schon einen großen Stellenwert bei Jung und Alt erlangt und die hohen Besucherzahlen geben uns völlig recht“, sagt Kerzen ziehen Organisatorin Nicole Mayer im Gespräch mit den „Vorarlberger Nachrichten“. Aus ganz Vorarlberg kommen die Gäste ob Jung oder Alt, größtenteils Familien, ins Rankweiler Pfadiheim um Kerzen zu ziehen. In der Vergangenheit konnten die Menschen in der privaten Volksschule Rankweil, besser bekannt als die Freie Montessori Schule Altach schon neue Kerzen selber herstellen. Fertige Bienenwachskerzen werden auch zum Kauf angeboten. Waren es anfangs der Aktion vor mehr als zwei Jahrzehnten einige Kilo Wachs, die verarbeitet wurden, so sind es heute über eine halbe Tonne Bienenwachs und einige Kilometer Docht. Neben den vielen Besuchern machten auch viele Kindergärten und Volksschulen von Rankweil vom Kerzen ziehen regen Gebrauch und die ersten Gehversuche der Kids waren ausgezeichnet. Ein Teil der Erlöse vom Kerzen ziehen der Rankweiler Pfadfindergruppe wird jedes Jahr einer sozialen Aktion gespendet. Die Mehreinnahmen vom Kerzen ziehen kommen aber hauptsächlich der eigenen Jugend der Rankler Pfadis zugute. Vor allem in den Erwerb von Utensilien vom Nachwuchs sollen gezielt diese Förderungen aus diesem Event fließen.VN-TK