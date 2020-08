Tausende Menschen: Wirbel um Pool-Party in Wuhan

Ausgerechnet im Corona-Ausbruchsort Wuhan feierten Tausende Chinesen bei einer Pool-Party - ohne Abstand und auch ohne andere Sicherheitsmaßnahmen.

Doch mitten in der chinesischen Provinz Hubei, also exakt an jenem Ort, wo das Coronavirus seinen Ausgang fand, tanzten Tausende Partymenschen zu Disco-Musik und buntem Licht.

In Badekleidung fanden sich die Menschen - ohne Abstand und Mund-Nasen-Schutz - in einem Wasserpark in Wuhan ein. 85.000 Menschen haben sich insgesamt je in China mit den Coronavirus infiziert, aktuell sind offiziell 612 Coronafälle vorhanden. Über 4.500 Menschen sind in China am Virus gestorben.