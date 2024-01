Tausende Menschen steckten in ihren Autos fest: Verkehrschaos wegen Schneesturms

Tausende Menschen sind Donnerstagfrüh aufgrund eines Schneesturms in Dänemark und Schweden in ihren Autos festgesteckt.

In Dänemark erstreckte sich ein Stau auf der Autobahn E45 rund um Aarhus und Randers laut der Nachrichtenagentur Ritzau zeitweise auf 30 Kilometer. Viele Fahrzeuge standen mehr als 20 Stunden still. Der Stau war entstanden, nachdem ein Lastwagen am Mittwoch verunglückt war.