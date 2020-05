Tausende Kilometer zu Fuß am Jakobsweg unterwegs

Der Rankweiler Ernst Müller (77) erzählt in seinem neuen Buch über seine Freizeitbeschäftigung

RANKWEIL. Gegangen, genossen und geerdet - so heißt das neue Buch des Rankweilers Ernst Müller (77). Der Träger des goldenen Verdienstzeichen der Marktgemeinde Rankweil dokumentiert auf 220 Seiten 5000 Kilometer auf Jakobswegen in der Zeit von 2006 bis 2015. Zu Fuß durchwanderte er die Länder Deutschland, Schweiz, Frankreich, Liechtenstein und Österreich. Die Vorkommnisse, Erlebnisse und Erfahrungen beim Wandern wurden nun mit Texten und Fotos aufgezeichnet. Bei der Umsetzung in Buchform wurde der Autor von den Enkeln Matthias und Johannes Latzer unterstützt. „In meiner Pensionszeit erlebte ich das Gehen als wertvoller Abschnitt in meinem Leben. Das problemlose Unterwegssein in der Natur, Kontakte mit unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Gegenden betrachte ich als ein Geschenk“, sagt Ernst Müller. Auf den gut beschilderten gefahrlosen Jakobswegen können laut dem Rankler die Gedanken fliegen, während die Füße geerdet sind. Das Pilgern stärkt Leib und Seele. Insgesamt hat der Rankweiler rund 15000 Kilometer schon als Fußgänger zurückgelegt. Parallel mit Solowanderungen ergaben sich für ihn auch Begleitungen von Pilgergruppen.

Nach seiner Ausbildung als Pilgerführer begleitete der ehemalige Lehrlingsausbildner der Firma Hirschmann in Rankweil mehr als fünfzig Gruppen auf ein- und mehrtägigen Wanderungen in Süddeutschland, Ostschweiz und Westösterreich. Dreizehnmal führte Müller Pilgerfreunde in fünf Tagesetappen von Rankweil nach Einsiedeln in die Schweiz. Der Rankweiler Ernst Müller entscheidet sich fast ausschließlich für Weitwanderrouten von Jakobswegen. „Es gibt für alle Teilstücke von Jakobswegen detaillierte Beschreibungen. Die darin enthaltenen Informationen, beginnend von Wegbeschreibungen bis zu einer Möglichkeit einer Unterkunft sind sehr hilfreich. Die überwiegend gut sichtbaren Markierungen der Jakobswege unterstützen das Wohlfühlen beim Wandern“, fügt er abschließend hinzu. VN-TK



INFO. Das Buch gegangen, genossen und geerdet von Autor Ernst Müller aus Rankweil ist in der Buchhandlung M&M in Klaus und bei der Tabak-Trafik am Bahnhof in Rankweil erhältlich.

ZUR PERSON

Ernst Müller, Träger des goldenen Verdienstzeichen der Marktgemeinde Rankweil für besondere Leistungen auf dem Gebiet der Jugendbeschäftigung

verheiratet mit Helga Müller, Vater von drei Töchter, Großvater von sechs Enkeln

Hobbys: Wandern, Garten und Enkelchronik