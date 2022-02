Tausende Kilometer mit dem Rennrad in den Beinen

So wie der Bruder Julius ist auch die Schwester Teresa Scherrer aus Übersaxen mit dem Rad unterwegs.

ÜBERSAXEN. Bruder Julius Scherrer (19) aus Übersaxen hat sich schon längst auf der europäischen Bühne im Mountainbike-Radsport einen guten Namen gemacht. Schwester Teresa (20) tritt seit vier Jahren natürlich auch in die Pedale, aber mit ganz anderen Zielen. Die Kindergartenpädagogin vom ÖAMTC Bike Works Race Team Feldkirch zählt im kleinen aktiven Frauen-Radsport auf Landesebene zu den Besten. „Bei den Rennen ist das Ergebnis für mich reine Nebensache. Die Events motivieren mich zu trainieren und der Spaßfaktor steht immer im Vordergrund. Ich nehme nicht teil, um zu gewinnen, sondern um mich selber stets zu verbessern. Das beste Gefühl erfolgt mit der Zieldurchfahrt“, so Teresa Scherrer. Die junge Sportlerin aus dem Oberland bestreitet neben den Mountainbike-Rennen auch seit Kurzem auch Radmarathons. Im Vorjahr wurde sie bei der Premiere im Imster Radmarathon sensationell Vierte in der Frauenklasse. „Ich werde künftig noch viel mehr bei Marathons die Ländle-Farben vertreten.“ Das wohl größte sportliche Highlight in der noch jungen Karriere war der Sieg im MTB Montafon Marathon: Speziell in dieser Disziplin will Teresa Scherrer vermehrt auf den Drahtesel sitzen und stundenlang zusammen mit vielen anderern Athleten einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachkommen. In nur zwei Tagen radelte Scherrer als Testphase mit dem Rennrad an den Lago Maggiore in Italien. Die Vorbereitungen für diese Saison ist schon voll im Gang. Den letzten Feinschliff holt sich die Übersaxnerin in einem einwöchigen Trainingslager in Mallorca. Neben ihrer aktiven Laufbahn wird sie ab dem März mit einer Ausbildung zur Übungsleiterin im Radsport beginnen. „Ich möchte in Zukunft den Feldkircher Verein als Übungsleiterin unterstützen und kleine Kinder zum Radsport bringen“, bringt es Teresa Scherrer auf den Punkt. Ein Fixpunkt bleibt die wöchentliche MTB-Ausfahrt mit dem Klub Bike Works. Sie nutzt die Freizeit nicht nur zum Radfahren, sondern macht auch lange Schitouren oder spezielle Wanderungen in den Bergen.