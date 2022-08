Tausende Kilometer mit dem Drahtesel unterwegs

Die Radfahrgruppe vom Kneipp Aktiv Club Rankweil erlebt derzeit ein Boom.

RANKWEIL. „Es gibt kein besseres Rezept für die Gesundheit, als Bewegung. Sport steigert die Leistungsfähigkeit der Muskeln, trainiert Herz und Kreislau, schützt die Knochen und Gelenke und verbessert zudem die Sauerstoffversorgung des Gehirns. Wenn wir uns nicht bewegen, werden wir krank, wir fühlen uns unwohl und schlapp“, sagt Kneipp Aktiv Club Rankweil Langzeitobmann Karlheinz Frick. Die regelmäßige Bewegung wird beim Rankweiler Verein seit vielen Jahren großgeschrieben. Die Radfahrgruppe vom Kneipp Aktiv Club Rankweil unter der Leitung von Karlheinz Frick erfreut sich von ständig steigenden Teilnehmern und das Angebot wird sehr gut angenommen. Im Schnitt treten mehr als zwanzig aktive Mitglieder in die Pedale. In den Monaten Mai bis Oktober sind die Radfahrer vom Kneipp Aktiv Club Rankweil unterwegs. Am Dienstag erfolgt jeweils eine Tagesausfahrt mit mindestens achtzig Kilometern und am Donnerstag ab 18 Uhr, Treffpunkt Feuerwehrhaus Rankweil, gibt es eine rund zweieinhalbstündige Runde mit dem Fahrrad. Die Reise mit dem Drahtesel führte heuer schon ins Appenzell, die Bodenseeregion mit all ihren wunderschönen Landschaften, ins Fürstentum Liechtenstein nach Malbun oder auch der Werdenberger See war das Ziel der Ausfahrten. Nach der Rückkehr der Fahrrad-Rundfahrt wird im Smalltalk in den Gasthäusern Rankweils noch über so manche Reise eifrig diskutiert.VN-TK