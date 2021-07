Tausende Fans brauchen ein Ticket für die Wolfurt Trophy

Für das Beachvolleyball-Turnier in der Hofsteiggemeinde startet der Vorverkauf.

Wolfurttrophy Tickets ab 12. Juli erhältlich!

Nur noch wenige Wochen bis die Beacharena an der Ach wieder richtig eingeheizt wird. Vom 6. bis 8. August geht es auf den Beach Courts und im Partyzelt wieder rund! Dieses Jahr können Tickets für die Parties am Freitag und Samstag nur im Vorverkauf ab 12. Juli in allen Raiffeisenbanken und LändleTICKET Verkaufsstellen erworben werden. Während Tickets für den CenterCourt untertags jederzeit flexibel vor Ort gekauft werden können.

Am Freitag ist der Eintritt zum CenterCourt untertags frei. Hier gilt „First come – first serve“. In diesem Jahr dürfen wir uns wieder über die Abendveranstaltungen freuen. Den Start macht am Freitagabend „GinFriday“. Dabei handelt es sich um eine Coverband, welche auf Klassiker stehen und diese mit den eigenen Ideen, Arrangements und sehr viel Kreativität neues Leben einhauchen. Darüber hinaus werden auch eigene Songs zum Besten gegeben. Die Tickets für den Abend sind NUR über den Vorverkauf ab 12. Juli erwerbbar.

Freitag

Tagesticket CenterCourt: gratis

Abendveranstaltung: EUR 12,00, LändleTICKET Verkaufsstellen

Abendveranstaltung (Raiba): EUR 11,00, LändleTICKET Verkaufsstellen

Am Samstag in der Früh geht es mit Baggern, Pritschen und Smashen spannend weiter. Wer die Beach-Profis hautnah am CenterCourt miterleben möchten, kann jederzeit ein Tagesticket um EUR 10,00 direkt vor Ort an der Beacharena an der Ach kaufen. Auch am zweiten Abend dürfen sich die Zuschauer über eine Beachparty freuen. „Kurzfristig“ das sind: Fabian, Julian, Matthias und Stefan, vier Musiker aus Vorarlberg, die sich im Sommer 2013 zu einer Akustik-Band mit kuriosem Namen formiert haben. Die Band legt stets sehr viel Wert auf eine ganz eigene Interpretation von bekannten Songs.

Samstag

Tagesticket CenterCourt: EUR 10,00 Wolfurt, Beacharena an der Ach

Tagesticket Kinder (ab 6-12 J.) EUR 5,00 Wolfurt, Beacharena an der Ach

Abendveranstaltung: EUR 15,00 LändleTICKET Verkaufsstellen

Abendveranstaltung (Raiba): EUR 14,00 LändleTICKET Verkaufsstellen

Am Sonntag finden die Finalspiele der Wolfurttrophy statt. Im Laufe des Vormittags werden die Halbfinalspiele der Herren stattfinden. Am Nachmittag werden dann die Medaillen Plätze ausgespielt und bis zum frühen Abend werden wir wissen wer sich über Gold, Silber und Bronze freuen darf. Tickets zu CenterCourt können wiederum direkt vor Ort gekauft werden.

Sonntag

Tagesticket CenterCourt: EUR 10,00 Wolfurt, Beacharena an der Ach

Tagesticket Kinder (ab 6-12 J.) EUR 5,00 Wolfurt, Beacharena an der Ach