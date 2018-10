Tausende Aktivisten bei wiederbelebter "Donnerstagsdemo"

Gegner der ÖVP-FPÖ-Regierung haben am Donnerstagabend die Tradition der "Donnerstagsdemos" aus den Anfängen der 2000er-Jahre am Wiener Ballhausplatz wieder aufleben lassen. Mehrere tausend Menschen waren dem Aufruf zu einer Kundgebung gegen die türkis-blaue Koalition gefolgt. Lautstark wurde gegen Rassismus und Sozialabbau demonstriert und vor einem Abbau der Demokratie gewarnt.

Die Kundgebung am Ballhausplatz ging um 21 Uhr mit einem Aufruf zu weiteren Protestveranstaltungen zu Ende. Kommenden Donnerstag soll vor der ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse demonstriert werden. Zwischenfälle gab es laut Polizei nicht.

Der Protest soll an die aus der Zeit der ersten schwarz-blauen Regierung stammenden “Donnerstagdemos” anknüpfen, wie Organisator Can Gülcü am Rande der Kundgebung gegenüber der APA sagte. “Es ist wieder Donnerstag!” lautete folgerichtig auch der Demo-Aufruf.