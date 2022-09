Tatverdächtiger erhängt sich in Arrestzelle

Nachdem er bei einem Einbruchsdiebstahl festgenommen worden war und diesen gestanden hatte, erhängte sich ein 63-jähriger Mann aus Bregenz in der Arrestzelle.

Nach mehreren Geschäftseinbrüchen im Vorarlberger Unterland wurden seitens der Polizei gezielte Überwachungsmaßnahmen durchgeführt im Zuge derer am Montag in den frühen Morgenstunden ein 63-jähriger amtsbekannter Mann aus Bregenz unmittelbar nach der Begehung eines Einbruchsdiebstahls in Lauterach festgenommen werden konnte. Im Fahrzeug des Tatverdächtigen konnte ein aus dem Geschäft gestohlener Tresor sichergestellt werden. Der Mann zeigte sich folglich bei der Vernehmungen geständig, die Tat in Lauterach begangen zu haben. Er wurde vorläufig zur weiteren Klärung des Sachverhaltes im Arrest der Landespolizeidirektion angehalten.