Tätschel-Thronfolger William greift Kate an den Hintern

Von seinem Motz-Bruder Harry und dessen neuer Netflix-Sendung lässt Prinz William sich nicht die Laune verderben, wie er am Wochenende in Bostin bewies.

Es war ihre erste Reise seit dem Tod von Queen Elizabeth II.: Drei Tage verbrachten Großbritanniens Kronprinz William und Ehefrau Kate in Boston (USA) und begeisterten die Amerikaner mit freundlichen und herzlichen Auftritten - und das, obwohl Williams Skandal-Bruder Harry und dessen Gattin Meghan nur einen Tag vorher ihre Netflix-Serie angekündigt hatten, in der eine Menge Schmutz auf das britische Königshaus und auch den Thronfolger geworfen wird.

William und Kate war's - zumindest nach außen hin - egal: Bei der Verleihung des Earthshot Prize am Wochenende amüsierten sich die beiden dermaßen gut, dass William sogar die Regeln des Hofprotokolls vergaß: Trotz Kameras und grünem Teppich fasste er seiner Kate herzhaft an die Kehrseite. In der Öffentlichkeit eigentlich ein No-Go für Mitglieder der Königsfamilie. Schelte von Papa König Charles III. gab es aber keine. Immerhin zeigten "Wills" und seine Frau einfach nur: Auch sie sind ein ganz normales Paar!

Einen ganz dezenten Seitenhieb Richtung Harry und Meghan gab es trotzdem: Wie in letzter Zeit so oft, trug Kate auch an diesem Abend luxuriöse Juwelen ihrer verstorbenen Schwiegermutter und setzte den Schmuck groß in Szene. Ihrer "Megxit"-Schwägerin bleiben solche Auftritte nach der Schlammschlacht Richtung Königshaus verwehrt. Blöd gelaufen, Meghan!