Tatort Vorarlberg

Wahre Kriminalfälle in Vorarlberg. Das Buch des ehemaligen Chefermittlers Norbert Schwendinger ist im Handel erhältlich.

In seiner Zeit als Chefermittler und Leiter des Morddezernats hat Norbert Schwendinger mit seinem Team eine Vielzahl an Kriminalfällen, davon rund 90 Tötungsdelikte, bearbeitet und dabei eine Aufklärungsquote von nahezu 100% erfüllt. Von Amokdrohungen, über Entführungen, Geiselnahmen bis hin zu knapp 90 Mordversuchenund Morden war alles dabei! In diesem Buch werden 12 ausgewählte Kriminalfälle, deren Vorgeschichte sowie die Ermittlungsarbeit im Detail beschrieben, ein Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit.