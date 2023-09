Tatkräftige Mithilfe fürs „Höckle“

Gemeinschaftlicher Einsatz für die neue „alte“ Kinderbetreuungseinrichtung in Höchst.

Auch das „Höckle 1“ in Höchst startet mit dem 11. September in das neue Betreuungsjahr. Das passiert dieses Mal allerdings nicht mehr am bisherigen Standort in der Burgstraße 12. Nach über 15 Jahren zieht die Spielgruppe „Höckle 1“ in das alte „Brunnerhaus“ in die Dr. Schneider-Straße 22 um. Dass es dazu kommen kann, ist neben dem Einsatz des Vereins „Kinderstube“, zu dem das Höckle gehört, auch der Mithilfe vieler Eltern zu verdanken, deren Kinder in wenigen Tagen das Kinderbetreuungsangebot der Kinderstube in Anspruch nehmen dürfen. Denn bei der Verwandlung der ehemaligen Buchhandlung Brunner in eine moderne Kinderbetreuungseinrichtung, war viel Arbeit von Nöten.