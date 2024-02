TaSKino: Smoke Sauna Sisterhood

Wir freuen uns sehr, dass wir einen unserer aktuellen Filme im Rahmen des LUX-Publikumspreises anbieten dürfen.

Der LUX-Publikumspreis wird vom Europäischen Parlament und der European Film Academy in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und Europa Cinemas präsentiert. Mit dem Preis soll das europäische Kino gefeiert und das Bewusstsein für soziale, politische und kulturelle Fragen in Europa geschärft werden," erfährt man von der EU über die Beweggründe, diesen Wettbewerb auszuloben.

Im TaSKino, der Programmschiene des Theaters am Saumarkt, im Kino GUK in Feldkirch , läuft:

Smoke Sauna Sisterhood

„Die Estin Anna Hints begleitet in ihrem vielfach preisgekrönten Dokumentarfilm Frauen, die in der Abgeschlossenheit einer in einem Wald gelegenen Rauchsauna tabulos und persönlich über Geschlechterbeziehungen, Körperfeindlichkeit, Liebe und sexuelle Übergriffe erzählen: Ein intimer, bildschöner Film, der in der Frauengemeinschaft leidenschaftlich die Kraft weiblicher Solidarität feiert.“ (Walter Gasperi, film-netz.com)